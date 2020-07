[김혜진 기자] 17일 오후 서울 강남구 신사동 bnt 스튜디오에서 머스트비 첫 번째 미니 앨범 ‘Let me rise again' 쇼케이스가 진행됐다.그룹 머스트비가 포토타임을 갖고 있다.‘Let me rise again'은 타이틀곡 ‘Realize’를 비롯해 총 9곡이 수록됐다. 인트로곡을 시작으로 지금까지 세상에 보여주지 못한 베일에 가려진 머스트비의 매력을 보여주겠다는 포부를 담은 곡 ‘Veil’, 달달한 사랑 이야기를 사칙연산에 풀어낸 ‘사랑공식’, 용기를 내어 당당하게 고백하는 상황을 그린 ‘그냥 말해’, 강렬한 신스 사운드를 기반으로 한 퓨처하우스 장르의 ‘Time’s up’, 스타일리시한 퍼포먼스를 즐길 수 있는 ‘i want u’, 팬들에 대한 사랑을 담은 팬송 ‘다이아몬드’와 ‘Shed a light’ 등 머스트비의 다채로운 매력을 즐길 수 있다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr