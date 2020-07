블랙핑크, 가온차트 2주 연속 1위 달성

소셜차트 2.0에서 1위 차지 '글로벌 대세'

블랙핑크 /사진=한경DB

걸 그룹 블랙핑크의 곡이 가온차트 2주 연속 1위에 오르는 기염을 토했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 "블랙핑크의 'How You Like That'이 28주차(2020.07.05~2020.07.11) 디지털차트, 스트리밍차트에서 지난 주에 이어 1위에 랭크되어 2관왕의 영예를 안았다”고 16일 발표했다. 아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0에서도 1위를 차지했다.블랙핑크의 V LIVE 채널에서 집계 기간 동안 가장 인기 있었던 콘텐츠는 'How You Like That' DANCE PERFORMANCE VIDEO였으며, 마이셀럽스의 빅데이터 분석 결과로 나타난 '매력키워드'는 '시크한', '매혹적인' 등이었다.더불어 세븐틴의 7th Mini Album '헹가래'는 앨범차트에서 2주 만에 다시 1위를 차지했으며, 다운로드차트에서는 레드벨벳-아이린&슬기 'Monster'가 1위로 진입했다.한편, 28주차 디지털차트에 랭크된 신곡으로는 8위 레드벨벳-아이린&슬기 'Monster', 14위 청하 'PLAY (Feat. 창모)', 72위 세훈&찬열 '척 (Feat. 10CM)', 92위 박원 'My Tale - 사이코지만 괜찮아 OST Part.3' 등이 있다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com