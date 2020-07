전소미 (사진=더블랙레이블)

가수 전소미가 세 번째 티저포스터를 공개하며 컴백 예열을 이어가고 있다.전소미의 소속사 더블랙레이블은 16일 정오 공식 SNS를 통해 신곡 'What You Waiting For'의 새로운 티저포스터를 공개했다.공개된 이미지 속 전소미는 블루 계열의 원피스에 화려한 액세사리를 매치하는 과감한 스타일로 성숙한 이미지를 발산해 눈길을 끌었다.이번 신곡 'What You Waiting For'는 히트곡 메이커이자 더블랙레이블의 대표 프로듀서인 테디와 전소미가 데뷔곡 'BIRTHDAY' 이후 또 한 번 호흡을 맞췄다는 점에서 이목을 집중시켰다.특히 전소미는 테디와 공동 작곡에 이어 작사까지 참여해 솔로 아티스트로서의 음악적 역량을 펼쳐냈다.데뷔 이후 계속해서 앨범 작업에 적극적으로 참여하며 자신만의 아이덴티티를 담고 있는 전소미. 신곡 'What You Waiting For'를 통해 독보적인 음악을 선보일 것으로 예고돼 팬들의 기대감을 한층 더 높이고 있다.한편 전소미는 오는 22일 오후 6시 신곡 'What You Waiting For' 발표하고 본격적인 활동에 나선다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com