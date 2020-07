에이핑크 정은지 (사진=PlayM)

컴백을 하루 앞둔 에이핑크(Apink) 정은지가 신곡 미리듣기로 올 여름 완벽한 청량송의 탄생을 예고했다.소속사 플레이엠엔터테인먼트 측은 13일 오후 에이핑크 공식 SNS 및 팬카페를 통해 정은지 미니 4집 'Simple(심플)'의 타이틀곡 'AWay(어웨이)'와 수록곡 미리듣기를 담은 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.2분 가량의 하이라이트 메들리에는 정은지의 재킷 촬영 현장 등 '힐링 감성' 가득한 영상과 함께 타이틀곡 'AWay'를 포함해 'Simple is the Best', '후(Whoo)', '두고 왔나 봐요', '보습의 중요성', '느리게 가는 세상'까지 총 6곡의 신보 미리듣기가 흘러나오며 보고 듣는 재미를 선사했다.특히 타이틀곡 'AWay'는 일렉기타, 피아노 선율 위에 그루비한 드럼 사운드와 함께 정은지의 파워풀한 보이스가 시원하고 신나는 느낌을 전했다. 더불어 'Away Away 잠시도 머물지 않아 Away Away 하루의 끝에서야 지친 맘을 달래'라는 후렴구가 매력적인 신곡 'AWay'는 지친 일상 속 위로를 선사하며 올 여름에 걸맞는 완벽한 '청량송'으로 강렬한 히트를 예감케 했다.정은지가 전곡 프로듀싱한 신보 'Simple'은 '단순한 것이 가장 아름답다'는 주제를 담았으며, '복잡한 세상을 살아가면서 어려운 것들을 내려놓고 조금은 쉽고 단순하게 살아가자'는 내용을 6개의 트랙으로 표현한 앨범이다. 이번 앨범에는 선우정아, 10CM, 소수빈과 김연서, 밍지션, 이현영 등 실력파 작가진이 참여해 타이틀곡은 물론, 수록곡까지 완성도를 높였다.정은지는 오는 15일 미니 4집 'Simple'로 '혜화(暳花)' 이후 1년 9개월 만에 미니 앨범을, 10CM와 듀엣곡인 '같이 걸어요' 이후 1년 3개월 만에 신곡을 발표한다. ‘하늘바라기’, ‘너란 봄’, ‘어떤가요’, ‘같이 걸어요’ 등 밝고 따뜻한 감성으로 큰 사랑을 받아온 ‘힐링 여신’ 정은지가 올 여름 오랜만에 솔로 앨범으로 돌아와 어떤 음악을 선보일지 관심이 쏠리고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com