[김치윤 기자] 그룹 여자친구 새 미니앨범 ‘ '回:Song of the Sirens' 발매기념 쇼케이스가 13일 오후 서울 광진구 광장동 예스24라이브홀에서 열렸다.여자친구 소원이 '애플(Apple)' 무대를 선보이고 있다.여자친구 '回:Song of the Sirens'은 지난 2월 발매된 '回:LABYRINTH'에 이은 회(回) 시리즈의 두 번째 이야기다. 유혹 앞에 흔들리는 소녀의 이야기를 담았다. 타이틀곡 ’애플(Apple)’은 레트로가 가미된 트렌디한 리드 사운드를 기반으로, 세이렌의 노랫소리를 연상케 하는 보컬 찹(Vocal Chops)이 절묘하게 어우러진 팝 장르의 곡이다. 멤버 은하와 유주가 곡 작업에 참여했다.여자친구 '回:Song of the Sirens’에는 타이틀곡 ‘애플’을 비롯해 ‘북쪽계단’ 등을 비롯해 6곡이 수록돼 있다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr