위클리, 데뷔곡 Tag me (@Me) 미공개컷 공개 (사진=플레이엠)

7인조 걸그룹 위클리(Weeekly)가 데뷔활동 준비 과정을 담은 미공개 컷들을 깜짝 공개했다.뮤직비디오 촬영 현장을 배경으로 13일 공개된 이 사진들은 평균연령 ‘만 17세’ 하이틴 걸그룹 위클리(이수진, 먼데이, 지한, 신지윤, 박소은, 조아, 이재희) 멤버 전원의 ‘7인 7색’ 비주얼과 매력들이 드레스-운동화 조합의 반전 매칭, 사랑스런 스포티룩 등의 스타일링과 함께 빛났다.데뷔 곡 'Tag Me (@Me)' (태그 미)가 글로벌 입소문에 힘입어 연일 국내 외에서 사랑 받고 있는 가운데 감사의 마음을 담아 공개된 이 미공개 컷들은 2020 '슈퍼 루키'로 손꼽히는 위클리의 상큼 발랄 매력을 배가시키며 팬들의 좋은 반응을 얻고 있다.위클리는 지난 6월 30일, 데뷔 곡 'Tag Me (@Me)'로 화려한 데뷔 출사표를 던지며 음악방송을 비롯한 활발한 데뷔 활동을 이어가며 K팝 시장의 라이징 신예로 급 부상하고 있다.데뷔곡 'Tag Me (@Me)'는 위클리의 아이덴티티를 절묘하게 녹여낸 펑키 팝 댄스 장르 곡으로, ‘못 말리는 10대’ 위클리 멤버들의 상큼 발랄한 에너지로 호평을 얻고 있다.특히 위클리는 데뷔 미니앨범 '위 아(We are)'가 발매 단 8일만에 음반판매량 1만장을 돌파, 2020년 상반기 데뷔 걸그룹 중 최고 판매량을 기록하면서 데뷔 동시 유의미한 호성적을 거뒀다.이 밖에도 활동곡 'Tag Me (@Me)' 뮤직비디오가 공개 7일만에 1000만뷰를 돌파하는 등 걸그룹 시장의 새 바람을 몰고 올 거센 활약에 힘입어 성장세를 입증하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com