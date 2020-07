블랙핑크(사진=YG Entertainment)

11일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 싱글 최신 차트에 따르면 'How You Like That'은 44위를 차지했다. 지난주 20위로 첫 진입, K팝 걸그롭 최고 순위를 경신한데 이은 유의미한 기록이다.영국 오피셜 차트는 미국의 빌보드와 더불어 세계 양대 음악 차트로 꼽힌다. 블랙핑크는 지난해 'Kill This Love'로 이 차트 톱100에 5주 연속 머물며 K팝 걸그룹 최장 기록을 세운 바 있다.이번 싱글 'How You Like That'은 오는 9월께 발매되는 첫 정규앨범의 선공개 타이틀이자, 해외 일정 없이 오직 국내에서 활동이 진행되고 있는 점을 떠올리면 세계 무대 속 블랙핑크의 존재감은 더욱 빛난다.블랙핑크는 팝스타 레이디 가가와의 협업곡 'Sour Candy'로 이미 지난 6월부터 영국 오피셜 싱글 차트 상위권에 이름을 올려왔던 터다. 여기에 'How You Like That'이 버금가는 성과를 거두며 영국 음악 팬들 사이 인기를 확실히 증명했다.블랙핑크는 'How You Like That'으로 끊임없는 신기록 행진을 펴며 글로벌 파급력을 증명했다.'How You Like That'은 앞서 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 핫100서 33위를 기록, 이 역시 자신들이 세운 K팝 걸그룹 최고 순위를 갈아치웠다. 또한 미국 디지털 송 세일즈 차트에서는 2위를 차지해 약 15년 전 같은 순위를 기록했던 세계적 걸그룹 푸시캣 돌스의 추억을 소환했다.유튜브 성적도 압권이다. 'How You Like That'의 뮤직비디오는 공개 첫날 8630만 뷰를 기록하며 '24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 5개 부문을 기네스 월드 레코드로 올렸다. 이후 약 32시간 만에 1억뷰, 7일 만에 2억뷰를 돌파해 또 한번 최단 기록을 경신했으며 3억뷰 돌파를 목전에 두고있다.아울러 블랙핑크는 국내 주요 음원 차트 '퍼펙트 올킬'을 이뤄내며 가온 차트 2020년 27주차(06.28~07.04) 디지털·다운로드·스트리밍·소셜 차트 정상을 휩쓸었다. 국내 최대 음원 사이트인 멜론과 벅스 등에서는 16일째 1위 자리를 굳건히 지키고 있다.블랙핑크는 오늘(11일) MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연, 화려한 무대를 꾸밀 예정이다. 이들은 현재 SBS ‘인기가요’ MBC M ‘쇼챔피언’ Mnet ‘엠카운트다운’ KBS2 ‘뮤직뱅크’ 등서 총 4개의 트로피를 안았다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com