(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들의 'Oh my god' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했다.지난 4월 6일 발매된 (여자)아이들 세 번째 미니앨범 'I trust'의 타이틀곡 'Oh my god' 뮤직비디오가 공개 세 달만인 9일 오전 8시 기준 유튜브 조회수 1억 뷰를 넘어섰다.이로써 (여자)아이들은 'LATATA', '한(一)', 'POP/STARS'에 이어 'Oh my god'까지 총 네 편의 1억 뷰 돌파 뮤직비디오를 보유하게 됐다.'Oh my god' 뮤직비디오는 붉은 진흙 속에 온몸을 담근 채 펼치는 퍼포먼스 등 선뜻 시도하기 힘든 과감하고 파격적인 장면들을 통해 사랑에 대한 강렬한 메시지를 남기며 글로벌 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 특히 공개 하루 만에 1,700만 뷰, 이틀 만에 3,000만 뷰, 일주일 만에 5,000만 뷰를 돌파하며 뜨거운 인기를 입증했다.(여자)아이들은 세 번째 미니앨범 'I trust'로 전 세계 61개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 1위, 미국 빌보드 5개 차트 랭크, 주간 음반 차트 1위, 지상파 음악방송 그랜드슬램이라는 대기록을 쓰며 글로벌 대세 그룹으로서의 입지를 공고히 했다.한편, (여자)아이들은 지난 5일 개최한 첫 단독 콘서트 'I-LAND : WHO AM I'를 성공적으로 마쳤으며, 7일에는 디지털 싱글 'i'M THE TREND'를 발표해 좋은 반응을 얻고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com