HK영상｜멋진녀석들(GreatGuys), 처음부터 끝까지 숨쉴틈 없는 질주 'RUN' 무대

그룹 멋진녀석들이 8일 오후 서울 목동 로운아뜨리움에서 열린 세 번째 미니앨범 '위 아 낫 얼론 챕터2: 유&미'(We're Not Alone Chapter2 : You & Me) 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com