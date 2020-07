[김치윤 기자] 그룹 멋진녀석들 3번째 미니앨범 '위 아 낫 얼론 챕터2: 유&미(We're Not Alone Chapter2 : You & Me)' 쇼케이스가 8일 오후 서울 양천구 목동 로운아트홀에서 열렸다.멋진녀석들 동인이'런' 무대를 선보이고 있다.멋진 녀석들(재이, 호령, 한을, 다운, 동휘, 동인, 의연, 활찬 ,백결)이 더블 타이틀 곡 중 첫 번째 타이틀곡 ‘RUN(내 심장은 널 향해 뛰어)’은 멋진녀석들의 컬러를 제대로 보여주면서 Grace(팬덤네임)에게 우리의 꿈을 향해 함께 달려 나가자고 프러포즈하는 강렬한 댄스곡이다.더블 타이틀곡인 ‘여름 안에서’는 중저음 가득한 베이스라인과 그 안에서 펀치감이 있는 드럼을 사용해 인상적인 디스코 음악으로 다시 태어났으며 원작자인 이현도가 직접 참여해 완성도를 높였다.bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr