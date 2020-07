틴탑, 명곡 재소환에 뜨거운 인기…‘To You 2020’ 공개 ‘관심 UP’

[연예팀] 틴탑이 ‘뮤직뱅크’에서 스페셜 무대를 예고했다.오는 10일 방송되는 KBS2 ‘뮤직뱅크’에 틴탑이 데뷔 10주년 스페셜 무대 ‘To You 2020’을 선보일 예정이다.특히 틴탑은 데뷔곡 ‘박수’부터 ‘향수 뿌리지마’ ‘미치겠어’ ‘투 유(To You)’ ‘나랑 사귈래?’ ‘긴 생머리 그녀’ ‘장난 아냐’ 등 다수의 히트곡을 탄생시키며 국내외로 활발한 활동을 펼쳤다.틴탑은 최근 데뷔 10주년 프로젝트 ‘TEEN TOP 10’를 돌입, 팬들을 대상으로 진행된 ‘Best of Best-Best Title’ 투표로 ‘To You’가 선정되며 2020버전 ‘To You’ 공개했다.최근 2세대 아이돌의 명곡이 소환되고 있는 시점에서 틴탑의 과거 명곡들 역시 재조명되고 있는 가운데, 오는 10일 공개될 틴탑의 ‘To You 2020’ 무대에 뜨거운 관심이 모이고 있다.한편, 틴탑은 오는 10일 오후 10시 스페셜 V LIVE ‘같이 먹어요’를 진행, 팬들과 특별한 10주년 파티를 진행할 예정이다.(사진제공: TOP MEDIA)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr