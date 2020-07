AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)의 신곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’ 뮤직비디오 조회수가 1000만 뷰를 돌파했다.지난 6월 29일에 공개된 AB6IX의 두 번째 EP ‘ⅥVID'의 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’ 뮤직비디오가 공개 6일만인 바로 어제(6일) 공식 유튜브 조회수 1000만 뷰를 넘어서며 눈길을 끌었는데, 이는 AB6IX 데뷔 이래 최단 시간 1000만 뷰 기록 달성으로 팬들의 많은 축하가 이어졌다.새 앨범 발매와 동시에 전 세계에 공개된 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’ 뮤직비디오는 AB6IX가 이전 앨범들에서 선보였던 콘셉트들과는 다르게 청량하고 싱그러운 매력을 선보이며 보는 이들의 시선을 사로잡았는데, AB6IX는 이번 뮤직비디오 1000만 뷰 돌파를 기념해 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’ 뮤직비디오 조회수 이벤트를 진행하며 뜨거운 열기를 이어갈 계획이다.한편 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 지난 6월 29일 두 번째 EP 'ⅥVID'를 발표하고 타이틀곡 '답을 줘 (THE ANSWER)'로 활발한 활동을 펼치고 있으며, 지난 30일부터 인스타그램과 틱톡을 통해 '#답을줘챌린지'를 시작하며 많은 사랑을 받고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com