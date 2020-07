블랙핑크 (사진=스페이스오디티)

전세계를 휩쓸고 있는 걸그룹 블랙핑크가 역대급 신기록으로 다시 한번 케이팝 레이더 주간차트 1위를 차지했다.블랙핑크의 ‘하우 유 라이크 댓(How You Like That)’ 뮤직비디오는 케이팝 레이더 2020년 27주 차 집계 기간(6월 28일~7월 3일) 동안 1억 2,124만 뷰 이상을 기록하며 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트 1위에 올랐다. 지난 주 케이팝 레이더 사상 가장 높은 수치로 1위에 오른 후 2주 연속 정상을 지킨 것.특히 블랙핑크가 케이팝 레이더 주간 차트에서 억대 조회수를 기록한 최초의 아티스트라는 점에서 더욱 큰 의미가 있다.또 블랙핑크의 ‘How You Like That’ 뮤직비디오는 기하급수적 조회수 증가에 힘입어 발매 8일차에 2억뷰를 달성했다. 이처럼 1억뷰에 이어 최단 2억뷰라는 세계 신기록을 세우면서 이번 케이팝 레이더 주간 차트에서 더욱 주목받고 있다.케이팝 레이더가 분석한 블랙핑크의 유튜브 조회수에 따르면 지난 일주일간 블랙핑크에게 집계된 약 2억3천2백만 뷰의 조회수 중 약 14%에 해당하는 3,220만 뷰가 인도네시아에서 발생했고, 태국이 약 10.5%로 그 뒤를 이었다.인도네시아, 태국 뿐 아니라 베트남과 필리핀에서도 각각 10% 이상의 조회수가 발생, 강력한 동남아시아의 영향력을 자랑했다. 이 외에도 상위 인기 10개국에 미국과 브라질, 멕시코 등의 국가들이 포진해 아메리카 대륙에서의 글로벌 인기도 입증했다.이에 케이팝 레이더는 “동남아시아를 비롯한 전세계에서 발생한 조회수들이 이번 블랙핑크의 신기록 달성에 큰 힘이 되었다”며 “지금의 조회수 증가세 추이를 보면 한 동안 블랙핑크가 주간 조회수 1위를 장기 집권할 것으로 보인다”고 전했다.이번 27주 차 케이팝 레이더 주간 유튜브 조회수 차트에는 화사의 ‘마리아(Maria)’가 956만 뷰를 기록하며 6위로 진입했다. 이어 에이비식스(AB6IX)의 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’는 953만 뷰, 우즈(WOODZ, 조승연)의 ‘파랗게’는 819만 뷰로 각각 7위와 10위에 진입해 눈길을 끌었다.이 외에도 세븐틴 ‘레프트 앤 라이트(Left & Right)’(1,402만 뷰)를 비롯해 블랙핑크의 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’(1,337만 뷰), ‘뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)’(1,208만 뷰), 트와이스의 ‘모어 앤 모어(MORE & MORE)’(972만 뷰), 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)’(933만 뷰), 블랙핑크의 ‘붐바야’(847만 뷰) 등이 주간 케이팝 레이더 TOP10에 이름을 올렸다.한편 음악 스타트업 스페이스오디티에서 설립한 케이팝 레이더는 지난 일주일 동안 전 세계에서 시청한 유튜브 조회수를 토대로 매주 주간 차트를 공개하고 있으며, 집계 데이터를 통해 ‘2019 K-POP 세계지도’를 공개하여 화제를 모은 바 있다. 그 외에도 인스타그램, 트위터, 페이스북, 팬카페 등의 팔로워 차트도 확인 가능하다. 최근에는 케이팝 팬덤을 위한 앱 ‘내 손안의 덕메이트, 블립(blip)’을 출시했으며 공개와 동시에 팬덤의 뜨거운 반응을 얻고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com