위클리 (사진=플레이엠)

7인조 신예 걸그룹 위클리(Weeekly)가 뮤직비디오 조회수 ‘1000만 뷰’를 달성했다.소속사 플레이엠 엔터테인먼트 측은 "지난 6월 30일 공개된 위클리 데뷔 타이틀곡 'Tag Me (@Me)' (태그 미) 뮤직비디오가 공개 7일여 만에 유튜브 채널 조회수 1000만 뷰를 돌파했다"고 7일 오후 밝혔다.위클리는 지난 30일, 첫 미니앨범 '위 아(We are)'와 데뷔 타이틀 곡 'Tag Me (@Me)'의 음원-뮤직비디오를 공개, 국내외 팬들의 뜨거운 호응에 힘입어 연일 가파른 MV 조회수 상승폭을 그려왔다. 이후 갓 데뷔한 신인으로서는 이례적으로 단 7일만에 1000만 뷰 돌파라는 고무적 성과를 기록한 위클리는 2020년 주목 받는 ‘슈퍼 루키’ 다운 성장세를 입증하며 놀라움을 자아냈다.압도적 입 소문을 이어가고 있는 위클리의 데뷔곡 'Tag Me (@Me)'는 위클리의 아이덴티티를 절묘하게 녹여낸 펑키 팝 댄스 장르 곡으로, ‘못말리는 10대’ 위클리 멤버들의 상큼 발랄한 에너지가 매력을 선사한다. 위트있는 연출력이 돋보이는 뮤직비디오는 10대들의 타임라인을 컬러풀한 색채와 영상미로 옮긴 것은 물론 운동장, 교실 등 친근한 배경을 바탕으로 멤버들의 눈부신 비주얼, 파워풀한 퍼포먼스를 담아내며 글로벌 K팝 팬들의 호평을 이끌었다.이처럼 데뷔 8일차 ‘새싹’ 신인이라고는 믿을 수 없을 만큼의 호성적을 이어가고 있는 위클리는 현재 글로벌 채널인 유튜브는 물론 국내 음반차트에서도 연일 주목할만한 성장세를 다져가고 있는 상황이다. 걸그룹 시장의 ‘세대 교체’ 바람을 몰고 오며 데뷔 동시 눈부신 성과를 달성 중인 위클리가 앞으로 이어질 데뷔 활동을 통해 어떤 다채로운 활약상을 이어가게 될지 기대를 모은다.한편 위클리는 7일 오후 SBS MTV 음악 프로그램 ‘더쇼’에 출연, 데뷔곡 'Tag Me (@Me)'와 수록곡 ‘유니버스(Universe)’의 퍼포먼스 무대를 동시 선보인다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com