M2 X TOO, 매력 만점 리얼리티 '툐 미스테리:좀비 워' 티저 공개

[연예팀] TOO가 M2와 손을 잡고 전 세계 팬들을 새로운 리얼리티의 세계로 초대한다.금일(7일) 오후 Mnet 디지털 스튜디오 M2는 TOO의 첫 디지털 리얼리티 'TOO MYSTERY(툐 미스테리:좀비 워)'의 티저를 공개한다.스릴 가득한 버라이어티의 시작을 알릴 이번 티저 영상은 무언가로부터 쫓기듯 도망가던 TOO 멤버들이 좀비가 되어 강렬한 인상을 남기며 글로벌 팬들의 이목을 사로잡았다.TOO는 데뷔 후 첫 리얼리티에 도전한 만큼 'TOO MYSTERY(툐 미스테리: 좀비 워)'를 통해 각 멤버들의 예능감과 팀워크, 케미스트리까지 낱낱이 공개될 예정이다.특히 TOO는 오는 15일 두 번째 미니앨범 '러닝 투게더(Running TOOgether)'를 발표하고 타이틀곡 '하나 둘 세고(Count 1, 2)'로 컴백 활동에 나설 예정. 이와 함께 공개될 'TOO MYSTERY(툐 미스테리: 좀비 워)'에 팬들의 기대감이 한층 더 높아졌다.한편, 'TOO MYSTERY(툐 미스테리: 좀비 워)'는 오는 14일 오후 10시 M2의 디지털 채널을 통해 첫 에피소드가 베일을 벗으며, 매주 화요일과 금요일 오후 10시에 방송된다.(사진제공: Mnet M2)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr