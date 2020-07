(여자)아이들, 오늘(7일) 디지털 싱글 'i'M THE TREND' 공개

[연예팀] (여자)아이들이 금일(7일) 디지털 싱글 'i'M THE TREND'를 공개한다.'i'M THE TREND'는 멤버 민니와 우기의 자작곡으로 지난 5일 개최된 (여자)아이들 첫 단독 콘서트 'I-LAND : WHO AM I'에서 최초 공개돼 팬들의 이목을 집중시켰다.흥겨운 리듬을 자랑하는 라틴음악 기반의 댄스 곡이며 (여자)아이들의 대표 곡인 'Oh my god' 'Blow Your Mind' 'LATATA' 'LION' 'Uh-Oh' 등을 포인트 가사로 활용해 (여자)아이들만의 당당함과 매력을 개성 있게 표현했다.'i'M THE TREND'는 (여자)아이들이 발표하는 첫 팬송인 만큼 팬덤 네버랜드에게 특별한 선물이 될 것으로 보이며 (여자)아이들만의 트렌디한 여름휴가를 담아낸 스페셜 클립 또한 함께 공개될 예정이어서 좋은 반응이 기대된다.한편, (여자)아이들의 디지털 싱글 'i'M THE TREND'는 금일(7일) 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.(사진제공: 큐브 엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr