그룹 TOO, 신보 트랙리스트 공개 /사진=스톤뮤직엔터테인먼트, n.CH엔터테인먼트 제공

그룹 TOO(티오오)가 새 앨범 트랙리스트를 공개했다.TOO(치훈, 동건, 찬, 지수, 민수, 재윤, 제이유, 경호, 제롬, 웅기)는 6일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 '러닝 투게더(Running TOOgether)' 트랙리스트 이미지를 게재했다.트랙리스트에 따르면 TOO의 새 타이틀곡은 1번 트랙인 '하나 둘 세고(Count 1, 2)'가 낙점됐다. TOO는 앞서 공개한 앨범 트레일러 영상에 "하나 둘 세고, 나와 함께 달리는 거야"라는 문구로 스포일러 한 바 있어 팬들의 반가움을 자아냈다.타이틀곡 외에도 '스텝 바이 스텝(Step By Step)', '베러(Better)', '테일라이트(Taillight)', '댄싱 인 더 문라이트(Dancing In The Moonlight)'까지 총 5개의 트랙이 두 번째 미니앨범을 꽉 채웠다.특히 TOO 내 랩 포지션 멤버 찬, 치훈, 제이유가 지난 데뷔 앨범에 이어 이번 앨범에서도 랩 메이킹에 참여하며 완성도를 높였다. 이들이 써 내려간 TOO의 이야기에 관심이 집중된다.동건을 시작으로 제롬, 제이유, 경호, 찬의 개인 콘셉트 포토와 트랙리스트 이미지가 잇따라 공개되며 컴백 분위기가 고조된 가운데, 아직 오픈되지 않은 치훈, 지수, 민수, 재윤, 웅기의 개인 포토에는 또 어떤 청량한 매력이 담겨있을지 기대가 모인다.한편 TOO의 두 번째 미니앨범 '러닝 투게더'는 오는 15일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com