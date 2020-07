(여자)아이들 (사진=큐브 엔터테인먼트)

그룹 (여자)아이들이 7일 디지털 싱글 'i'M THE TREND'를 발표한다.(여자)아이들은 6일 0시 (여자)아이들의 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 'i'M THE TREND'의 아트워크 티저 이미지를 공개했다.공개된 티저 이미지에는 보라색 여행 가방 위에 (여자)아이들의 대표곡인 'LATATA', 'Senorita', 'Uh-Oh', 'LION', 'Oh my god' 등의 귀여운 로고 스티커와 발매 일자가 적힌 스티커가 붙어있다.'i'M THE TREND'는 멤버 민니와 우기가 팬덤 네버랜드를 생각하며 만든 팬송으로, 지난 5일 개최된 (여자)아이들 첫 단독 콘서트 'I-LAND : WHO AM I'에서 최초 공개돼 폭발적인 반응을 이끌어냈다.(여자)아이들의 대표 곡인 'LATATA', 'Senorita', 'Uh-Oh', 'LION', 'Oh my god' 등을 포인트 가사로 활용해 (여자)아이들만의 당당함과 신나는 매력을 개성 있게 표현했으며, 해당 곡들의 포인트 안무를 녹여낸 퍼포먼스로 팬 사랑을 한껏 드러냈다.(여자)아이들 첫 단독 콘서트의 대미를 장식한 앵콜 곡 'i'M THE TREND'를 통해 콘서트의 감동과 여운을 다시 한 번 느낄 수 있을 것으로 기대를 모은다.한편, (여자)아이들의 디지털 싱글 'i'M THE TREND'는 오는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개될 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com