그루비룸 김하온(사진= 하이어뮤직)

대세 프로듀싱 듀오 그루비룸(GroovyRoom)과 김하온(HAON)이 명품 컬래버레이션 곡을 발매한다.그루비룸은 프로젝트 ‘Find Your Light(파인드 유얼 라이트)’ 의 세 번째 프로듀싱 참여해 4일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 ‘Daylight(데이라이트)(Feat.김하온)’를 공개한다.그루비룸이 세 번째로 선보이는 ‘Daylight’는 EDM 트랙의 장르로, 신나는 비트감에 김하온의 중독성 짙은 후렴구 가사가 인상적인 곡이다. 전작 ‘Burn(feat.쿠기)’에 이어 역대급 퀄리티의 곡을 선사할 예정으로 벌써부터 리스너들의 호응이 쏟아지고 있다.그간 국내외 다양한 패션쇼 등에 초대되며 남다른 패션 감각으로 ‘글로벌 핫셀럽’으로 음악팬들뿐 아니라 패션계 주목까지 받고 있는 그루비룸의 프로젝트 참여로 채워지고 있는 ‘FIND YOUR LIGHT’ 프로젝트는 어느덧 대망의 피날레까지 3곡이 남았다.특히 곡 발매에 맞춰 라이브 클립과 인터뷰 영상이 FIND YOUR LIGHT 유튜브와 하이어뮤직 공식유튜브 채널을 통해 공개될 예정이라 더욱 기대를 모은다.한편 그루비룸은 음악뿐 아니라 다양한 분야를 통해 트렌드를 주도하는 아티스트로 행보를 계속해서 펼쳐나갈 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com