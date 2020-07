예지 블랙핑크 커버(사진=예지-빅마블-웨이브엑스 ‘BLACKPINK - How You Like That’ 커버 캡처)

가수 예지가 특별한 콜라보로 국내외 팬들의 마음을 사로잡고 있다.지난 3일 유튜버 빅마블(Big Marvel) 공식 채널을 통해 예지와 빅마블, 비트박스 팀 웨이브 엑스(Wave-X)가 함께한 블랙핑크 ‘How You Like That’(하우 유 라이크 댓) 커버 영상이 공개됐다.공개된 영상 속 예지는 트렌디한 보컬의 매력을 자랑하는가 하면, 카리스마 넘치는 래핑으로 ‘How You Like That’을 완벽하게 재해석하고 있다.특히 웨이브 엑스의 세련된 비트박스와 빅마블의 독특한 보컬, 예지의 목소리가 한데 어우러져 역대급 귀호강 케미까지 돋보이고 있다.‘How You Like That’ 커버로 180도 다른 분위기를 자랑한 예지는 공식 SNS 채널을 통해 다채로운 콘텐츠는 물론, 최근 Mnet ‘GOOD GIRL : 누가 방송국을 털었나’에 패널로 모습을 보이기도 했다.새 앨범 준비에 한창인 예지는 공식 SNS 채널과 네이버 V LIVE 등으로 꾸준히 국내외 팬들과의 소통에 앞장설 예정이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com