블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 'How You Like That'이 영국 오피셜 싱글 차트에 20위로 첫 진입했다.이는 영국 오피셜 차트에서 K팝 걸그룹 단일 싱글로는 역대 가장 높은 순위이자 블랙핑크의 전작 'Kill This Love'를 넘어선 자체 최고 기록 경신이다.3일(현지시간) 영국 오피셜 차트에 따르면 블랙핑크의 첫 정규앨범 선공개 타이틀 'How You Like That'은 싱글 톱40(Official Singles Chart Top 40)서 20위를 차지했다.오피셜 차트 측은 공식 트위터를 통해 "이번 주 신규 진입곡 중 가장 높은 순위"라고 설명했다. 아울러 "블랙핑크는 영국 오피셜 싱글 차트 20위 안에 두 개 이상의 곡을 진입시킨 K팝 최초의 그룹이 됐다"고 부연했다.블랙핑크는 지난 6월 레이디 가가와의 협업곡 ‘Sour Candy'로 영국 오피셜 싱글 차트 17위를 기록, 2주간 톱 40에 이름을 올리며 글로벌 음악 팬들의 기대감을 높였다.이후 약 한 달 뒤 자신들만의 곡 'How You Like That'으로 영국 오피셜 싱글 차트 톱 20에 다시 입성하며 '월드클래스 그룹'으로서 존재감과 영향력을 증명했다.영국 오피셜 차트는 미국의 빌보드와 더불어 세계 양대 음악 차트로 꼽힌다. 블랙핑크는 이 차트에서 ‘Kill This Love’로 33위, 영국 팝스타 두아 리파(Dua Lipa)와 함께한 'Kiss and Make Up'으로 36위, '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'를 78위에 올려놓은 바 있다.블랙핑크는 지난달 26일 'How You Like That'을 발표했다. 이 노래는 각종 국내외 차트는 물론, 유튜브 조회 수까지 연일 신기록을 갈아치우고 있다.미국을 비롯한 64개국 아이튠즈 송차트 1위를 차지했을 뿐 아니라 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱 50 차트 2위에 등극하며 K팝 최고 기록을 썼다.또 뮤직비디오는 첫날에만 8630만 뷰를 기록, '공개 24시간 내 유튜브 동영상 최다 조회수' 등 5개 부문을 기네스 월드 레코드로 인정받았다. 이후 약 32시간 만에 1억 뷰, 7일 만에 2억 뷰 돌파라는 유튜브 뮤직비디오 사상 역대 최단 시간 기록을 세웠다.한편 블랙핑크는 지난주 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)과 SBS '인기가요'에 이어 '오늘(4일) MBC ‘쇼! 음악중심’에 출연, 화려한 무대를 꾸밀 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com