SF9 (사진=FNC엔터테인먼트)

그룹 SF9이 새 앨범에 그들만의 여름 에너지를 담아낸다.SF9의 소속사 FNC엔터테인먼트는 2일 공식 SNS를 통해 여덟 번째 미니 앨범 ‘9loryUS(글로리어스)’의 하이라이트 메들리 영상과 트랙리스트 포스터를 공개했다.공개된 영상과 포스터에서는 오는 6일 공개되는 SF9 미니 8집 ‘9loryUS’의 앨범 분위기를 미리 엿볼 수 있다. 영상에서는 새 앨범의 전곡 하이라이트가 배경으로 깔리고 SF9 멤버들은 푸른 들판에서 청량감이 느껴지는 비주얼로 등장해 컴백에 대한 기대감을 한껏 높이고 있다.SF9 미니 8집 ‘9loryUS’는 아홉 명이 하나가 되어 맞이하는 뜨겁고 찬란한 순간을 그린 앨범이다. 타이틀곡 ‘여름 향기가 날 춤추게 해 (Summer Breeze)’는 자유로운 여름 무드를 담은 하우스 장르의 곡으로, 에너제틱한 보컬과 어쿠스틱 기타, 트렌디한 신스 사운드가 특별한 조화를 이뤄 SF9만의 여름 에너지를 느낄 수 있다.이 외에도 포근한 여름밤의 노스탤지어를 느낄 수 있는 ‘별을 따라 (Into The Night)’, SF9의 개성 있는 보컬 색깔을 극대화한 딥하우스 ‘OK Sign’, 하우스 그루브 스타일의 댄스곡 ‘비켜 (All Day All Night)’, 주호가 작사∙작곡∙편곡에 참여한 ‘미친 것처럼 (Go High)’, 진심 어린 노래로 위로를 전하고자 하는 팝 발라드 ‘My Story, My Song’까지 총 여섯 곡이 담겼다. 특히 멤버 주호가 앨범 전곡 작사에 참여해 눈길을 끌며, 영빈·재윤·휘영·찬희 또한 곡 작사 작업에 참여해 SF9의 다채로운 음악 색을 보여줄 예정이다.한편 SF9의 미니 8집 ‘9loryUS’ 앨범 전곡은 7월 6일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com