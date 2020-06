내게 ON 트롯 (사진=방송캡처)

가수 서인영이 트롯의 매력에 제대로 빠졌다.서인영은 지난달 30일 오후 방송된 SBS Plus ‘내게 ON 트롯’에 출연했다.이날 서인영은 다른 이들의 무대에 박수와 호응은 기본, 에너지 가득한 응원 그리고 쉴 틈 없는 리액션으로 흥부자 면모부터 뽐냈다.트롯의 맛을 알게 된 서인영은 “이제 (트롯이) 뼛속까지 들어온 것 같다. 너무 좋아서 댄스는 못할 것 같다”며 남다른 애정도 드러냈다.특히 서인영은 ‘너는 내 남자’ 무대를 앞둔 한혜진에게 파이팅을 외치거나, “목소리 너무 좋다. 한혜진 선생님은 내 스타일이다. 많이 배우고 싶다”고 팬심까지 드러내 훈훈한 선후배 케미까지 자랑했다.현재 서인영은 ‘내게 ON 트롯’을 통해 친숙한 매력을 뽐내고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com