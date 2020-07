블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크의 'How You Like That'을 틱톡에서 더욱 가까이 즐길 수 있다.지난 6월 30일부터 틱톡에서 블랙핑크 'How You Like That' 해시태그 프로모션이 진행중이다. 이를 기념하며 1일 'How You Like That' 음원이 담긴 블랙핑크 멤버들의 영상이 공개됐다.영상 속에는 지수, 제니, 로제, 리사 각 멤버들이 자신만의 개성으로 'How You Like That'을 즐기는 모습이 담겼다. 틱톡에서 해시태그 ‘How You Like That’을 검색하면 신곡 음원이 담긴 블랙핑크 멤버들의 영상을 만나볼 수 있다.동영상 공유 플랫폼인 틱톡은 다양한 해시태그 챌린지를 통해 전 세계 사람들에게 인기를 얻은 앱. 최근에는 많은 가수들이 팬들과 활발한 소통 창구로 활용하고 있다.이에 글로벌 강자 블랙핑크 역시 컴백과 함께 음원 프로모션으로 틱톡에 합류, 팬들의 반가움이 높아지고 있다.특히 젊은 층을 중심으로 'How You Like That'은 댄스 커버와 리액션 영상 등이 활발하게 올라오고 있어 이번 틱톡 해시태그 프로모션이 커버 열기를 본격적으로 일으킬 전망이다.블랙핑크는 지난달 26일 'How You Like That' 발매 이후 국내 주요 음원차트 1위는 물론 세계 최대 음원 스트리밍 서비스인 스포티파이 글로벌 톱50 차트 2위, 아이튠즈 64개국 1위, 중국 QQ뮤직 3관왕 등을 차지하며 K팝 걸그룹의 역사를 써가고 있다.또 뮤직비디오는 공개 32시간 만에 유튜브서 1억뷰를 돌파, 세계 최단 기록을 세운 데 이어 2억 뷰 달성도 앞두고 있어 이들의 기록 행보에 귀추가 주목된다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com