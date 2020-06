[방송소식] MBC, 코로나19 극복 위한 K팝 콘서트

SBS '텔레그나' 다음달 첫방송·정경호 온라인 팬미팅▲ MBC, 코로나19 극복 위한 K팝 콘서트 개최 = MBC는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 극복을 위한 K팝 콘서트 '월드 이즈 원'(World is ONE)을 다음 달 9일 개최한다.30일 MBC에 따르면 'World is ONE' 은 코로나19로 사상 초유의 아픔을 겪고 있는 전 세계인들에게 K팝을 통한 위로와 희망을 전하기 위해 MBC와 월드비전이 공동 기획했으며 MBC M과 네이버TV, 브이라이브(VLIVE)를 통해 생중계된다.콘서트가 진행되는 동안 관객들은 문자를 통해 월드비전에 기부할 수 있다.해외 팬들을 위한 별도의 기부 방법도 마련됐다.모금액은 국제구호개발기구 월드비전에 기부된다.그룹 슈퍼주니어 이특과 오마이걸 승희가 진행을 맡았으며 슈퍼주니어, 마마무, SF9, 오마이걸, 헤이즈 등이 참여한다.▲ SBS '텔레그나' 내달 첫 방송 = SBS TV가 지난 4월 파일럿으로 방송한 예능 '텔레비전에 그게 나왔으면'이 다음 달 27일 밤 10시에 첫 방송된다.'텔레그나'는 간접광고(PPL)도 시청자들에게 즐거움을 줄 수 있다'는 발상의 전환에서 출발한 PPL 소재 예능으로 개그맨 유세윤, 양세형, 장도연, 김동현이 출연한다.중소벤처기업부 산하 중소기업유통센터와 협업을 통해 '브랜드K' 참여 중소기업들의 PPL을 진행할 예정이다.▲ 정경호, 팬미팅 온라인 생중계 = 소속사 매니지먼트 오름은 소속 배우 정경호가 다음 달 2일 저녁 8시 본인의 유튜브 채널 '정말이야'를 통해 라이브로 팬미팅을 진행한다고 밝혔다.팬미팅을 통해 얻은 수익금은 전액 기부된다./연합뉴스