이우주 (사진=내일엔터테인먼트)

꾸준한 음반 활동을 진행하는 싱어송라이터 이우주는 지난 4일 두 번째 디지털 싱글 'Shake your body'를 발매했다.작사, 작곡과 보컬, 기타, 건반, 드럼까지 전부 가능한 멀티플레이어 이우주는 2019년 디지털 싱글 'Truth'로 데뷔, 특유의 부드럽고 담백한 저음과, 몽환적인 가성, 그리고 트렌디한 밴드 사운드로 대중들에게 어필한다.이우주의 음악에서 특별히 인상 깊은 점은, 그의 이야기가 담겨있는 가사이다.자신의 경험과 철학을 바탕으로 한 가사는 그의 음악에 진정성을 더욱 가미시켜, 그저 듣기에만 좋은 음악이 아닌, 다채로운 감정을 느낄 수 있는 '이우주'만의 음악을 완성시켜준다.이런 그의 음악성은 2019년 네이버 뮤직 '뮤지션리그'에서 데뷔곡 'Truth' 가이드 버전 만으로 베스트 뮤지션에 선정된 바 있으며, 공연 경력 또한 상당하다. 이미 데뷔 전인 2014년, 대한민국 국민이라면 누구나 알고 있는 KBS 음악 경연 프로그램인 '불후의 명곡'에서 코러스 출연을 시작으로, 그 후 약 300회가 넘는 공연 경력을 통해 온라인, 오프라인 모든 방면에서 주목받을 만한 뮤지션으로 성장, 앞으로의 행보가 기대되는 뮤지션이다.지난 6월 4일 '다날엔터테인먼트'를 통해 발매, 각종 음원 사이트 메인화면에 등재된 이우주의 두 번째 디지털 싱글 'Shake your body'는 앞서 소개한 그의 음악적 특징이 매우 도드라지는 곡이다. 첫 번째 음반 'Truth'가 그루브 있고 레트로 한 감성의 곡이었다면, 'Shake your body'는 도입부의 힘 있는 피아노가 매우 인상적이며, 이어지는 후렴구에선 'Shake your body'라는 제목에 걸맞은 리듬감과 함께 특유의 몽환적인 가성이 어우러져, '이우주'라는 뮤지션이 가진 매력을 여실히 보여준다.이우주는 "현재 여타 공연과 차별화된 특별한 거리공연으로 대중들과 교류함을 기획 중이며, 또한 꾸준한 음반을 발매하며 활동을 병행할 예정이다"라고 전했다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com