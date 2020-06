블랙핑크 신곡, 유튜브 사상 최단 시간 1억뷰 뮤비

'하우 유 라이크 댓' 뮤비, 공개 32시간 만에 1억뷰 기염그룹 블랙핑크 신곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That) 뮤직비디오가 유튜브 뮤직비디오 사상 최단 시간에 1억 뷰를 돌파했다.소속사 YG엔터테인먼트는 블랙핑크의 첫 번째 정규앨범 선공개곡 '하우 유 라이크 댓' 뮤직비디오가 28일 오전 2시 23분께 유튜브 조회 수 1억 건을 돌파했다고 밝혔다.뮤직비디오가 지난 26일 오후 6시 공개된 지 약 32시간 만에 세운 기록이다.종전 최단 시간 유튜브 1억 뷰 기록은 방탄소년단의 '작은 것들을 위한 시'(Boy With Luv)가 세운 37시간 37분이었다.그전에는 블랙핑크가 '킬 디스 러브'(KILL THIS LOVE)로 62시간 만에 1억 뷰를 달성하며 최단 시간 기록을 세웠다.블랙핑크는 이번 1억 뷰 돌파로 총 19편의 억대 뷰 콘텐츠를 보유하게 됐다.'하우 유 라이크 댓' 발표 이후 블랙핑크 유튜브 채널 구독자도 급증해 현재 3천900만명에 이른다.이는 국내 단일 채널 최대 규모이자, 전 세계 여성 아티스트 가운데선 아리아나 그란데에 이어 두 번째라고 소속사는 전했다.지난 26일 발매된 '하우 유 라이크 댓'은 28일 오전 9시 기준으로 국내 주요 실시간 음원 차트 1위를 지키고 있으며 세계 64개국에서 아이튠즈 송 차트 1위를 기록했다./연합뉴스