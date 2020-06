블랙핑크 'How You Like That' 무대 최초 공개

'지미 팰런쇼' 유튜브 생중계 통해 세계 팬 '열광'

한복 스타일링으로 '이목 집중'

'지미 팰런쇼' 블랙핑크, 'How You Like That' 무대 최초 공개 /사진=유튜브

그룹 블랙핑크가 '지미 팰런쇼'로 신곡 'How You Like That' 무대를 최초 공개했다. 전 세계 팬들의 마음을 사르르 녹이겠다는 각오대로 신곡에 쏟아지는 관심이 그 어느 때보다 뜨겁다.블랙핑크는 27일(한국시간) 오후 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 '지미 팰런쇼')에 출연해 컴백 무대를 최초로 펼쳤다.유튜브를 통해 전 세계에 생중계되고 있는 이날 무대에서 블랙핑크는 한복을 활용한 스타일링을 선보여 눈길을 끌었다. 한국적인 아름다움에 힙합곡인 'How You Like That'의 강렬하고 힙한 분위기가 함께 어우러져 동, 서양의 매력을 한 번에 느낄 수 있었다.멤버들은 첫 무대임에도 불구하고 카리스마 넘치는 래핑과 여유 넘치는 퍼포먼스로 자신들만의 멋과 개성을 한껏 살려냈다. '지미 팰런쇼' 측은 일찌감치 공식 유튜브 채널에 블랙핑크 퍼포먼스 예고 스트리밍 창을 띄우며 기대를 고조시켰던 바, 'How You Like That'의 무대가 펼쳐지는 내내 전 세계 팬들은 댓글로 열띤 호응과 응원을 보냈다.앞서 진행된 글로벌 온라인 기자간담회에서 블랙핑크는 "우리 음악을 좋아해주시는 분들께 자기 자신을 사랑할 줄 알고 당당한 사람이 되라는 말을 드리고 싶다"면서 "'하우 유 라이크 댓'으로 여러분들의 마음을 사르르 녹였으면 좋겠다"는 사랑스러운 목표를 전했다.블랙핑크의 바람대로 'How You Like That'은 공개 하루 만에 이미 폭발적인 반응을 이끌어내고 있는 중이다. 27일 오전 국내 최대 음원사이트 멜론을 비롯해 벅스, 지니, 네이버, 바이브, 몽키3 등 6대 주요 음원차트 1위를 올킬 하는가 하면 미국을 비롯한 해외 60개국 지역 아이튠즈 송차트에서도 1위를 기록했다. 국내 걸그룹 사상 최다 지역 1위다.또한 '유튜브 퀸' 블랙핑크라는 명성에 걸맞게 'How You Like That' 뮤직비디오는 공개 반나절 만에 유튜브 조회수 5700만뷰를 돌파했다. 이 역시 K팝 걸그룹 최고 기록이자 자체 신기록을 다시 한 번 경신한 수치다. 앞선 활동곡 '킬 디스 러브(Kill This Love)'가 반나절 만에 3000만뷰, 63시간 만에 1억뷰를 돌파했는데 그보다 두배 가량 빠른 수치다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com