뉴이스트 뮤직뱅크 킹스맨(사진=방송화면 캡처)

그룹뉴이스트(JR, 아론, 백호, 민현, 렌)가 ‘뮤뱅’ 상반기 결산에서 5명의 젠틀맨으로 깜짝 변신했다.뉴이스트는 지난 26일 오후 방송된 KBS2 ‘뮤직뱅크’ 상반기 결산 특집에 출연, 미니 8집 ‘The Nocturne(더 녹턴)’의 타이틀곡 ‘I’m in Trouble’ 무대를 선보이며 역대급 퍼포먼스로 전 세계 시청자들을 매료 시켰다.먼저 ‘뮤직뱅크’가 ‘뮤뱅 시네마’라는 콘셉트로 진행된 만큼 이날 뉴이스트는 영화 ‘킹스맨’을 코스프레한 의상으로 등장, 5인 5색 각기 다른 수트 스타일링을 완벽하게 소화하며 단번에 시선을 사로 잡았다.특히 ‘킹스맨’ 느낌을 살린 서스펜더, 베레모, 안경 등 다양한 액세서리로 한층 멋을 더한 뉴이스트 멤버들은 색다른 느낌으로 편곡된 ‘I’m in Trouble’ 인트로에 맞춰 걸어나오며 더욱더 분위기를 고조 시켰다.이어진 ‘I’m in Trouble’ 무대를 통해 뉴이스트는 독보적인 섹시 카리스마와 폭발적인 가창력으로 무대를 장악했을 뿐만 아니라 업그레이드된 비주얼과 화려한 퍼포먼스, 그리고 섬세해진 표정 연기를 과시하며 역시 믿고 보는 ‘무대장인’ 뉴이스트임을 다시 한 번 입증했다.뉴이스트는 지난 5월 11일 미니 8집 ‘The Nocturne(더 녹턴)’ 발매와 동시에 각종 국내외 온라인 음원 및 음반 차트 상위권으로 음악 방송 4관왕을 기록, 가온 차트에서 2020년 20주차 앨범 차트와 소매점 앨범 차트, 다운로드 차트, BGM 차트 1위로 4관왕을 차지하는 등 글로벌 대세 그룹다운 저력을 선보이며 활동을 성료했다.한편 뉴이스트는 앞으로 다양한 방송 활동을 통해 팬들과 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com