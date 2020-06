에버글로우(사진=위에화엔터테인먼트)

걸그룹 에버글로우(EVERGLOW)가 수많은 별들과 함께 ‘펩시콘서트’를 화려하게 장식한다.에버글로우는 27일 개최되는 ‘쇼케이스 포 더 러브 오브 대한민국(2020 PEPSI ONLINE SHOWCASE FOR THE LOVE OF 대한민국, 이하 펩시 온라인 쇼케이스)'에 출연한다.이날 에버글로우는 다양한 무대로 시청자들을 사로잡으며 ’글로벌 K-POP 대세‘다운 파워풀하면서도 화려한 무대를 꾸밀 예정이다. 27일 막을 올리는 ’펩시 온라인 쇼케이스‘는 모바일 라이브로 진행되며, 에버글로우를 포함해 총 6팀의 인기 K-POP 아티스트가 라인업에 합류해 전 세계 팬들과 만난다.에버글로우는 이날 미국 내 아이튠즈 차트에서 1위 역주행 신화를 기록한 ‘던던(DUN DUN)’을 비롯해 다양한 대표곡 무대는 물론, 글로벌 팬들을 위한 독보적 파워풀 퍼포먼스를 선보일 것으로 알려져 기대감을 높이고 있다.더욱이 이번 공연은 코로나19 여파 속 확산을 방지하기 위해 무관중 공연으로 진행되며, 이에 따라 공연 이후 무대 영상이 담긴 한정판 DVD를 제작, 이벤트를 통해 고객들에게 구매 기회를 제공한다. 여기에 해당 DVD 금액은 K팝 출연진의 이름으로 아름다운재단에 기부하며 훈훈한 나눔 행렬에 동참할 예정이다.'펩시 온라인 쇼케이스'의 온라인 생중계는 27일 오후 8시 틱톡 앱과 엘지 유플러스 아이돌라이브 앱에서 시청할 수 있다.한편 에버글로우는 최근 ‘던던(DUN DUN)’으로 미국 내 차트 역주행 열풍을 일으키며, 아이튠즈 미국 K-POP 송차트에서 1위를 차지하는 등 K-POP 한류를 책임지는 대세 글로벌 그룹으로 위상을 떨치고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com