몬스타엑스도 온라인 콘서트…내달 '라이브 프롬 서울'

최근 K팝 그룹들의 랜선 콘서트가 이어지는 가운데 몬스타엑스도 온라인 무대를 통해 팬들을 만난다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 몬스타엑스가 다음 달 26일 정오(한국시간 기준) 온라인 콘서트 '몬스타엑스 라이브 프롬 서울 위드 러브'(MONSTA X LIVE FROM SEOUL WITH LUV)를 개최한다고 26일 밝혔다.이번 온라인 콘서트는 미국 동영상 스트리밍 플랫폼 '라이브 바이 라이브'(LiveXLive)를 통해 진행된다.티켓은 한국시간 이날 오후 9시부터 '라이브 바이 라이브' 홈페이지에서 구매할 수 있다.몬스타엑스는 팬들에게 "그간 공연으로 만날 수 없어서 너무 많이 힘들었다"면서 "집에서 즐기는 온라인 콘서트로 여러분의 안방을 찾아간다"고 전했다.이어 "몬베베(몬스타엑스 팬클럽)라면 놓치고 싶지 않을 특별한 무대로 찾아갈 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드린다"고 당부했다.몬스타엑스의 이번 공연은 지난해 월드투어 '위 아 히어'(WE ARE HERE)에 이어 약 1년 만의 콘서트로, '무대를 압도하는 퍼포먼스 강자'로서 매력을 선보일 예정이라고 소속사는 전했다.몬스타엑스는 지난 2월 발표한 첫 영어 앨범 '올 어바웃 러브'(All About Luv)를 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 5위에 올려놓았고, 최근에는 국내에서 새 앨범 '판타지아 엑스'(FANTASIA X)를 발매했다.당초 5월 서울 공연을 시작으로 네 번째 월드투어에 나설 예정이었지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 공연을 하지 못했다./연합뉴스