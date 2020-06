AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(26일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 29일 발매 예정인 AB6IX 2ND EP ‘ⅥVID'의 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’의 두 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했는데, 개성 있는 베이스 라인과 기타 사운드가 돋보이는 이 영상에서 AB6IX는 형형색색의 소품들과 조명으로 꾸며진 컬러풀한 세트를 배경으로 다채로운 표정 연기는 물론 청량감 넘치는 에너지를 발산하며 강렬한 인상을 남겼다.독특한 그루브에 센스 있는 가사가 더해진 신나는 펑크 팝 장르의 곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’는 특히, 대세 싱어송라이터 지코가 프로듀싱을 맡아 벌써부터 많은 화제를 모으고 있는데, 데뷔 후 처음으로 본인들이 직접 작업한 곡이 아닌 외부 프로듀서의 곡으로 활동하게 된 완성형 아티스트돌 AB6IX가 과연 이번 활동으로 어떤 새로운 매력을 보여줄지 많은 팬들의 관심이 집중되고 있다.한편 오는 29일 오후 6시 새 앨범 ‘ⅥVID'를 발표하는 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)는 같은 날 오후 8시에 Mnet과 M2 디지털 채널을 통해 ‘AB6IX 컴백쇼 VIVID’를 선보이며 전 세계 팬들을 만날 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com