AB6IX (사진=브랜뉴뮤직 )

AB6IX (에이비식스)가 자신들만의 색깔을 보다 생생하고 선명하게 보여줄 새 앨범 ‘ⅥVID'의 프리뷰 영상을 전격 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(25일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 29일에 발매될 AB6IX 2ND EP 'VIVID'의 프리뷰 영상을 공개했다. 공개된 영상에는 지코가 프로듀싱한 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’를 포함 총 6곡의 하이라이트 음원과 멤버들의 빛나는 비주얼이 돋보이는 콘셉트 포토가 담겨있어 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.앨범의 포문을 여는 강렬한 힙합 트랙인 ‘RED UP’을 시작으로, 이번 앨범의 정체성을 가장 잘 나타내는 센서티브한 신스 팝 트랙 'VIVID', 재치 있고 센스 넘치는 가사들이 공감을 자아내는 펑크 팝 트랙 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’, 멤버들의 몽환적인 보컬과 감각적인 랩핑이 조화를 이루는 일렉트로 팝 트랙 ‘초현실 (SURREAL)', 어쿠스틱한 기타 리프 위에 독특한 플럭 사운드가 돋보이는 알앤비 팝 트랙 ‘MIDNIGHT BLUE’ 그리고 세련된 사운드의 딥 하우스 넘버 ‘끈 (HOLD TIGHT)'까지 단 한 곡도 놓칠 수 없는 퀄리티 높은 수록곡들로 앨범을 꽉 채운 AB6IX는 이번 앨범을 통해 더욱 깊어진 자신들만의 색을 덧칠해 나감과 동시에 자신들의 무한한 성장 가능성을 다시 한번 증명해낼 예정이다.이번 프리뷰 영상 공개로 앨범에 대한 팬들의 기대가 더욱 뜨거워지고 있는 가운데 특히, 타이틀곡 ‘답을 줘 (THE ANSWER)’를 통해 뜨겁게 조우한 대세 싱어송라이터 지코와 완성형 아티스트돌 AB6IX가 과연 올여름 케이팝 씬에 얼마나 큰 시너지 효과를 만들어 낼지 많은 관계자들의 귀추가 주목되고 있다.한편 AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)가 준비한 대망의 두 번째 EP ‘ⅥVID'는 오는 29일 오후 6시에 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com