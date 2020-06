보이그룹 멋진녀석들, 26일 듀스 ‘여름 안에서’ 리메이크 선공개!

[연예팀] 7월8일 컴백을 앞둔 보이그룹 멋진녀석들(재이, 호령, 한을, 다운, 동휘, 동인, 의연, 활찬, 백결)이 세 번째 미니앨범 ‘위 아 낫 얼론 챕터2: 유&미(We’re Not Alone Chapter2 : You & Me)’의 두 번째 타이틀곡 ‘여름 안에서(In summer)’ 음원을 6월26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 선공개한다.소속사 DNA엔터테인먼트는 “코로나19와 무더운 날씨로 인해 지쳐있을 팬들을 위해 오는 7월8일 정식 음원 발매에 앞서 6월26일 ‘여름 안에서’ 음원을 먼저 공개한다”라며 “멋진녀석들의 컴백만을 기다리는 팬들을 위해 준비한 뜨거운 여름의 특별한 선물이 될 것이다”라고 밝혔다.여름 최고의 히트곡 듀스의 ‘여름 안에서’는 중저음 가득한 베이스라인과 그 안에서 펀치감 있는 드럼을 사용하고 멋진녀석들만의 컬러를 입혀 인상적인 디스코 음악으로 다시 태어났다. 특히 ‘여름 안에서’의 원작자인 이현도가 직접 참여해 곡의 완성도를 높였고 두 번째 벌스에서 나오는 랩 파트는 멋진녀석들 멤버 동인이 직접 참여해 옛 향수와 트렌디함을 동시에 선보이는 시원한 썸머 송이 될 것이다.한편 멋진녀석들의 ‘여름 안에서’ 뮤직비디오는 첫 번째 타이틀곡 ‘RUN(내 심장은 널 향해 뛰어)’의 방송활동 종료에 맞춰 멋진녀석들의 공식 SNS 채널을 통해 공개할 예정이다. (사진제공: DNA엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr