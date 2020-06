온앤오프, '펩시 온라인 쇼케이스' 최종 라인업 합류

그룹 온앤오프(ONF)가 '펩시 온라인 쇼케이스' 최종 라인업에 전격 합류했다.글로벌 음료 브랜드 펩시가 주최하는 '2020 펩시 온라인 쇼케이스 포 더 러브 오브 대한민국(2020 PEPSI ONLINE SHOWCASE FOR THE LOVE OF 대한민국, 이하 '펩시 온라인 쇼케이스')'은 오는 27일 개최된다.이 가운데 온앤오프가 이번 '펩시 온라인 쇼케이스' 출연을 확정, 화려한 무대를 예고했다. 독보적인 퍼포먼스와 뛰어난 콘셉트 소화력, 압도적인 무대 장악력으로 많은 사랑을 받고 있는 온앤오프가 어떤 카리스마 넘치는 공연으로 음악팬들을 매료시킬지 기대가 모인다.이번 공연은 온앤오프를 비롯해 펩시의 프로젝트 파트너인 강다니엘과 그룹 뉴이스트, 여자친구, 세븐틴, 에버글로우, 크래비티 등 한류를 선도하고 있는 최정상급 아티스트들이 황금 라인업을 완성하며 축제의 열기를 북돋웠다.이번 공연은 코로나19의 재확산에 대비해 무관중 공연으로 진행되며, 본 공연 일부 무대에 멀티캠(Multicam) 기능을 도입해 다채로운 즐거움을 느낄 수 있을 예정이다. 이에 일부 무대에서는 무대 풀샷은 물론, 관객들이 원하는 멤버를 선택, 멤버 별 앵글을 볼 수 있어 공연을 직접 보지 못하는 팬들의 아쉬움을 달램과 동시에 온라인 공연만의 장점을 극대화할 것으로 관심을 불러일으켰다.이번 '펩시 온라인 쇼케이스'는 공연 이후 무대 영상이 담긴 한정판 DVD를 제작, 이벤트를 통해 고객들에게 구매 기회를 제공하며, 해당 DVD 금액은 출연진의 이름으로 아름다운재단에 기부된다.'펩시 온라인 쇼케이스'의 온라인 생중계는 틱톡 앱과 LG U+ 아이돌Live 앱에서 진행된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com