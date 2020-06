'내게 ON 트롯' 조항조 /사진=SBS플러스 방송화면 캡처

트로트 가수 조항조가 '내게 ON 트롯'에서 가수 왁스, 그룹 달샤벳 배우희의 트로트 길잡이로 활약했다.조항조는 지난 23일 방송된 케이블TV SBS 플러스 예능프로그램 '내게 ON 트롯'에 멘토로 등장했다.'내게 ON 트롯'은 경쟁을 벗어나 순수하게 인생의 철학을 담은 트로트라는 음악 자체에 집중, 타 트로트 경연 프로그램과 차별화된 진정성을 그렸다. 유리상자 이세준, 토니안, 달샤벳 배우희, 서인영, 왁스, 채리나, 이창민, 김동한이 트로트 새싹으로 출연해 자신만의 무대를 꾸몄다.강진, 신유, 윤수현과 함께 트로트 멘토로 등장한 조항조는 무대를 위해 연습 중인 왁스와 배우희를 찾아 완성도 높은 무대를 꾸밀 수 있도록 큰 힘을 보탰다.조항조는 후배들에게 각자 가장 잘 어울리는 트로트의 방향성을 제시해 주며 장점은 살려주고, 단점은 보완해 준 것은 물론 때론 따끔하게 지적을, 때론 따스하게 다독이고 응원해 주며 생애 첫 트로트에 도전하는 후배들의 참멘토이자 든든한 정신적 지주로 맹활약했다.또한 조항조는 첫 트로피의 주인공을 발표하기 전 자신의 히트곡인 국민 애창곡 '사랑찾아 인생찾아'를 열창, 대체불가한 명품 가창력과 연륜이 느껴지는 무대 매너로 출연진과 안방극장의 귀를 매료시켰다.조항조는 현재 각종 방송과 무대를 오가며 대중을 만나고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com