블핑, ‘How You Like That’ 뮤비 티저로 하이라이트 사운드 공개

[연예팀] 블랙링크 ‘How You Like That’ 뮤비 일부가 공개됐다.금일(24일) 오전 9시 YG엔터테인먼트가 블랙핑크 선공개곡 ‘How You Like That’ 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다.약 19초 분량이다. 고대 신전을 떠올리게 하는 어두운 공간에 블랙핑크 멤버들의 실루엣이 드러났고, 지수는 색색깔의 꽃으로 눈을 가린 채 등장했다. 뮤직비디오에 쓰인 표상 등이 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.영상 말미 제니, 로제, 리사, 지수는 신곡 제목이자 하이라이트 사운드인 ‘How You Like That’ 구간을 거침없이 쏟아내 음악 팬들의 기대감을 키웠다.‘How You Like That’은 TEDDY와 Danny Chung이 작사했고, 작곡에는 TEDDY와 R.Tee, 24가 참여해 음악적 완성도를 높였다.26일 오후 6시 발매. 더불어 26일(현지 시간) 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에서 ‘How You Like That’ 컴백 무대를 펼친다.(사진제공: YG엔터테인먼트)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr