내게 ON 트롯 (사진=SBS Plus)

가수 서인영이 트롯의 매력에 제대로 빠졌다.서인영은 지난 23일 오후 방송된 SBS Plus ‘내게 ON 트롯’에 출연했다.이날 서인영은 가요계 선배 채리나를 향한 넘치는 애정으로 훈훈함을 안기는가 하면, 시어머니를 위한 노래를 부르는 채리나의 ‘고향무정’ 무대를 본 후 “눈물이 났다”며 노래의 감성에 공감했다.또한 서인영은 다른 트롯피플의 다채로운 무대에 호응하거나, 박수를 치며 흥부자로 변신해 보는 즐거움도 높였다.트롯에 도전장을 내민 서인영은 ‘내게 ON 트롯’을 통해 발라드와 트롯이 결합된 ‘발트롯’부터 매회 새로운 변신으로 대중을 사로잡을 예정이다.현재 서인영은 ‘내게 ON 트롯’ 외에도 방송 활동과 함께 공식 SNS 채널을 통해 팬들도 만나고 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com