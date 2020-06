‘내게 ON 트롯’ 채리나 (사진= SBS플러스 제공)

원조 걸크러시 채리나가 서인영을 울린다.오늘(23일) 방송 되는 SBS플러스 신규 음악 예능 프로그램 ‘내게 ON 트롯’에서 채리나는 ‘내 인생의 첫 트로트’라는 주제에 맞는 곡을 선곡해 자신만의 스타일로 재해석한 무대를 선보인다.특별한 것 하나 없이 정체돼 있는 듯한 삶을 살고 있던 채리나에게 어느 날 문득 트로트가 다가온다. 채리나는 새로운 도전과 더불어 남편을 떠나보낸 시어머니의 눈물을 멈추기 위해 ‘내게 ON 트롯’에 출연하게 됐다고 전한다.채리나가 선보일 첫 번째 트로트 곡은 오기택의 ‘고향무정’이다. 첫 트로트를 도전하는 사람에게는 다소 어려운 선곡인 탓에 과도한 연습으로 목소리가 갈라진다. 게다가 “산골~” 부분을 연습하다 ‘산골’의 늪에서 헤어 나오지 못하는 모습에 제작진들의 안쓰러움을 자아내기도 한다.다른 출연자보다 몇 배 이상으로 연습한 채리나는 본 무대에서 감동적인 무대를 선보인다. 시어머니를 위한 노래를 부르는 채리나의 무대를 본 서인영이 눈물을 흘린다.누군가에게 자신의 진심을 전달하고 싶었다는 채리나의 가슴 절절한 ‘고향무정’은 23일 밤 9시 SBS플러스 ‘내게 ON 트롯’에서 만날 수 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com