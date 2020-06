아스트로, 오는 28일 디지털 싱글 '아니 그래' 깜짝 발매 예고

[연예팀] 아스트로가 28일 디지털 싱글 ‘아니 그래’를 발매한다.아스트로는 지난 22일 공식 SNS 채널을 통해 디지털 싱글 '아니 그래' 티저 이미지를 깜짝 공개해 팬들의 이목을 집중시켰다.티저 이미지 속 별이 수 놓인 여름밤 하늘과 그 하늘이 비친 바다는 신비로운 감성으로 신곡 분위기에 대한 궁금증을 자아냈다. 이 가운데 아스트로의 이번 깜짝 여름 신곡 '아니 그래'는 오는 28일 개최되는 온택트 공연 '2020 ASTRO Live on WWW.' 에서 선공개 될 것을 예고해 음악팬들의 관심이 더욱 모아지고 있다.한편, 아스트로는 '2020 ASTRO Live on WWW.' 를 통해 신곡 무대를 비롯해 다양한 최초 공개 무대를 선보일 예정이다. 특히, 아스트로 완전체 '블루 플레임(Blue Flame)’ 무대를 준비 중인 것으로 알려져 뜨거운 기대를 얻고 있다.소속사 판타지오뮤직은 "아스트로가 작년 ‘블루플레임(Blue Flame)’ 활동을 완전체로 함께 하지 못했다. 이에 아쉬움이 많이 남았을 팬분들께 특별한 시간을 선물해드릴 수 있을 것"이라며 "신곡 '아니 그래'는 물론 공연까지 모두 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.한편, 아스트로의 디지털 싱글 '아니 그래'는 오는 28일 오후 6시 발매되며, 같은 날 오후 3시 진행되는 온택트 공연 '2020 ASTRO Live on WWW.' 에서 가장 먼저 만나볼 수 있다.(사진제공: 판타지오뮤직)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr