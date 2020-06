임영웅 (사진=뉴에라프로젝트)

가수 임영웅이 ‘이제 나만 믿어요’ 피아노 버전을 선보인다.임영웅은 22일 정오(낮12시) 각종 온라인 음원사이트를 통해 ‘이제 나만 믿어요 (Piano by 조영수)’를 발매한다.이번 신보는 지난 4월 TV CHOSUN ‘내일은 미스터트롯’ 우승자 특전 곡으로 공개됐던 ‘이제 나만 믿어요’의 피아노 버전으로, 임영웅이 그동안 받은 사랑과 응원에 감사한 마음을 담아 팬들에게 전하는 선물과도 같은 곡이다.'이제 나만 믿어요 (Piano by 조영수)'는 스탠다드 팝트로트의 원곡 분위기에서 클래식·왈츠 느낌의 피아노 편곡으로 재완성된, 오로지 작곡가 조영수의 피아노 연주와 임영웅의 목소리만으로 이뤄진 스페셜 넘버다. 원곡과는 또 다른 임영웅의 클래식 감성과 짙은 여운이 리스너들의 귓가를 매료시킬 전망이다.조영수 작곡가와 김이나 작사가 그리고 임영웅이라는 꿈의 조합이 모여 탄생한 ‘이제 나만 믿어요’는 발매 이후 꾸준히 음원 차트 상위권을 차지하며 화제성과 저력을 입증하고 있다.한편 듣는 이들에게 깊은 울림을 선사할 임영웅의 '이제 나만 믿어요 (Piano by 조영수)'는 22일 정오부터 감상할 수 있다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com