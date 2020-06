퍼플레인(사진= JTBC스튜디오)

밴드 퍼플레인이 첫 앨범의 트랙리스트를 공개했다.퍼플레인(채보훈, 김하진, 양지완, 이나우, 정광현)은 지난 20일 공식 SNS를 통해 1st EP ‘작품번호 1번 (Op. 01)’ 트랙리스트 이미지를 게재했다.공개된 트랙리스트 이미지에 따르면 이번 앨범은 ‘Behind the curtain’을 시작으로 지난 2월 발표한 첫 정식 싱글 ‘The King Must Die, ‘Waking Up, ‘잊지말아요’, ‘5월 21일 오전 11시 반 (SKIT), ‘New World, ‘Sehnsucht’까지 총 7개의 트랙이 담겨있다.이 가운데 3번 트랙 ‘Waking Up’과 6번 트랙 ‘New World’가 타이틀곡으로 낙점됐다. 퍼플레인은 더블 타이틀곡뿐만 아니라 직접 음악 작업에 참여한 수록곡들을 통해 다채로운 매력을 보여줄 예정이다.퍼플레인은 트랙리스트 공개에 앞서 릴레이 손편지 영상을 잇따라 업로드하며 컴백 분위기를 고조시키고 있다. 첫 번째 주자 정광현의 바통을 이어받은 양지완은 “소중한 친구들과 들려드리는 첫 번째 이야기이다”라고 전했고, 채보훈은 “기다려줘서 감사드린다. 이번 앨범 많이 들어달라”라고 덧붙여 팬들의 기대감을 높였다.한편 데뷔이래 처음으로 선보이는 퍼플레인의 1st EP ‘작품번호 1번 (Op. 01)’은 오는 23일 오후 6시 전 음원사이트를 통해 발매된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com