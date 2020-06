비긴어게인(사진=방송화면캡쳐)

가수 크러쉬가 대구 스타디움을 자신의 목소리로 물들였다.크러쉬는 지난 20일 방송된 JTBC '비긴어게인 코리아'에 출연해 대구 2일차 버스킹을 이어갔다.본격적인 버스킹에 앞서 크러쉬는 적재와 함께 '가리워진 길'로 '비긴어게인 코리아'의 포문을 열었다. 자연 속에서 적재의 연주에 맞춰 감미롭게 노래하는 크러쉬의 가창력이 돋보였다.이날 낮 버스킹은 담배 공장 관사로 쓰이다 청년 예술가들을 지원하는 복합문화예술공간으로 탈바꿈한 곳에서 베란다 버스킹으로 진행됐다.크러쉬는 "저도 공연을 작년에 하고 안 해봐서 그게 괴롭더라. 무대 위에서 관객들과 소통하며 살아있는 걸 느끼곤 하는데 이분들 역시 저와 같은 마음을 가지고 계실 거라는 생각이 들었다"며 예술가들에게 공감을 느꼈다.이어 크러쉬는 샘김의 '메이크업(Make up)(Feat. Crush)', 아소토 유니온의 '띵크 어바웃 츄(Think About` Chu)' 무대를 펼쳤고, 아쉬워하는 관객들을 위해 무반주로 '뷰티풀(beautiful)'을 선보였다. 감미로운 가창 뒤 장난기 넘치는 개사가 웃음을 줬다.저녁 버스킹을 위해 대구 스타디움으로 향한 크러쉬는 이소라와 함께 '플라이 미 투 더 문(Fly Me to the Moon)' 듀엣 무대로 첫 곡을 장식했다. 그는 "대구가 너무 좋다. 저는 스타디움 경기장에서 공연해 보는 게 소원이었다"며 감격했다. 이후 크러쉬는 솔리드의 '이 밤의 끝을 잡고'를 선곡했고 이수현, 정승환과 혼성 트리오를 결성하고 안무까지 준비해 보는 재미까지 더했다.마지막 곡은 멤버들이 모두 함께 '비바 라 디바(Viva La Diva)'를 선곡해 열창했다. 크러쉬는 솔로부터 듀엣, 트리오, 단체 무대까지 각종 컬래버를 섭렵하며 라이브 맛집의 매력으로 듣는 이들의 마음을 위로했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자