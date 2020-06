컴백을 앞둔 걸그룹 블랙핑크가 5억뷰 이상 뮤직비디오를 한 편 더 추가했다.소속사 YG엔터테인먼트는 20일 오전 10시께 블랙핑크의 '휘파람' 뮤직비디오가 유튜브에서 조회수 5억건을 넘겼다고 이날 밝혔다.'뚜두뚜두', '붐바야', '킬 디스 러브'(Kill This Love), '마지막처럼', '불장난'을 이은 블랙핑크의 여섯번째 5억뷰 뮤직비디오다.'휘파람'은 2016년 8월 발매된 블랙핑크 데뷔 싱글 '스퀘어 원'(SQUARE ONE) 더블 타이틀곡 중 하나다.국내 음원 차트를 비롯해 아이튠즈 등 해외 차트에서도 두각을 드러내며 당시 신인이었던 블랙핑크 이름을 알렸다.블랙핑크는 오는 26일 정규앨범 선공개곡 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That)으로 1년 2개월 만에 컴백한다.미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에서 이 곡 무대를 처음 선보일 예정이다./연합뉴스