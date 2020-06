아이유가 부른 ‘아이랜드’ 첫 시그널 송 ‘Into the I-LAND’, 오늘(19일) 6시 음원 발매

[연예팀] 아이유가 부른 ‘아이랜드’의 첫 번째 시그널 송이 공개된다.Mnet ‘I-LAND(이하 아이랜드)’의 첫 번째 시그널 송 ‘Into the I-LAND’가 금일(19일) 오후 6시에 각종 음원사이트를 통해 발매된다.‘Into the I-LAND’는 빅히트 엔터테인먼트 의장이자 ‘아이랜드’의 총괄 프로듀서 방시혁과 명실공히 최고의 케이팝 아티스트로 손꼽히는 아이유의 협업으로 공개 소식부터 화제를 모은 바 있다.‘Into the I-LAND’는 프로그램의 세계관을 상징적으로 표현한 곡으로 희망찬 멜로디와 가사가 특징이다. 지원자들이 ‘아이랜드’를 처음 접하며 느낀 설렘과 긴장, 서로가 만나 같은 꿈을 향해 달려가는 힘찬 느낌과 함께, 경쟁보다는 서로 연대하며 함께 성장하자는 ‘아이랜드’의 메시지가 담겨 있다.가창을 맡은 아이유도 본인의 SNS를 통해 “노래 진짜 멋있음. 그리고 진짜 힘듦. 처음 해 본 장르였는데 또 해보고 싶다”며 “사실 조금은 가벼운 마음으로 갔다가 녹음을 8시간 동안 안 쉬고 아주 공들여 했다. 코러스랑 애드리브 트랙을 정말 정말 많이 쌓았는데 다 끝나고 들을 때 희열이, 진짜 열심히 했다”고 소감을 전했다.한편, 전 세계 케이팝 팬들의 뜨거운 관심이 집중되고 있는 ‘아이랜드’는 26일 금요일 오후 11시 Mnet과 tvN 동시 편성으로 첫 방송된다.(사진제공: CJ ENM)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr