슈퍼주니어-M 조미 (사진=Label SJ)

슈퍼주니어-M 조미가 새 싱글을 발매한다.조미는 오는 22일 오후 6시 멜론, 플로, 지니 등 국내 음악 사이트에 한국어 버전을 타이틀로 한 새 싱글 ‘Starry Night’을 발표하고, 같은 시각 (중국 현지 시간 오후 5시) 중국음악사이트 QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직과 글로벌 음악 플랫폼에 중국어 버전을 타이틀로 한 싱글 ‘Starry Night’도 동시 오픈할 계획이라 눈길을 모은다.음원 발매와 더불어 유튜브 SMTOWN 채널, 네이버 TV SMTOWN 채널을 통해 신곡 ‘Starry Night (With RYEOWOOK)’을 색다르게 즐길 수 있는 스페셜 비디오도 업로드할 예정이어서 팬들의 높은 관심이 기대된다.무엇보다 신곡 ‘Starry Night (With RYEOWOOK)’에는 슈퍼주니어-M으로 함께 활동했던 려욱이 가창에 참여하는 등 지원사격에 나섰다. 조미와 려욱의 감미로운 보컬이 조화를 이루는 ‘Starry Night (With RYEOWOOK)’은 기타 선율이 매력적인 마이너 발라드 장르로, 중국어 버전은 조미가 직접 작사해 의미를 더한다.한편 조미는 지난 2014년 11월국내첫솔로미니앨범 ‘Rewind’(리와인드)를 발표하고, 중국드라마, 광고, 음반 발매까지 국내외를오가며 꾸준한 활동을 이어오고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com