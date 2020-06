블랙핑크 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 지수 리사의 신곡 콘셉트 티저 영상이 최초 공개됐다. 블랙핑크의 컴백이 일주일 앞으로 다가온 가운데, 타이틀곡 'How You Like That'의 힌트를 하나씩 풀어놓으며 팬들의 상상력과 기대감을 불러일으키고 있다.YG엔터테인먼트는 19일 공식 블로그를 통해 블랙핑크 지수와 리사의 'How You Like That' 콘셉트 티저 비디오를 게재했다. 심장을 요동치게 하는 강렬한 비트와 현란한 카메라 무빙에 담긴 생동감 넘치는 포스가 눈길을 끈다. 특히 어둠 속에서 빛나는 멤버들의 비주얼과 춤사위가 신곡에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.검정 긴 생머리가 돋보인 지수는 기존엔 볼 수 없었던 파격적인 스타일링을 통해 신비로우면서 날카로운 매력을 발산했다. 영상 말미 블랙핑크 시그니처 사운드에 지수의 독보적인 아우라가 더해지며 짙은 여운을 남겼다.블랙으로 완전 무장한 리사는 카메라를 응시한 채 시선을 뗄 수 없는 아우라를 뿜어냈다. 'How You Like That' 인스트 비트 위에 리사의 강렬한 눈빛과 스웨그 넘치는 손동작이 더해지며 무대에서 보여줄 새로운 퍼포먼스에 대한 궁금증을 더했다.컴백을 앞두고 연일 공개되고 있는 블랙핑크 신곡 관련 소식에 국내외 팬들의 관심이 쏟아지고 있다. 앞서 공개된 제니와 로제의 화이트 콘셉트 티저 비디오에 이어 지수 리사의 블랙 콘셉트 티저 비디오가 공개되며 신곡 'How You Like That'의 기대감은 최고조로 치솟았다. 특히 새로운 콘텐츠가 공개될 때마다 관련 해시태그가 트위터 전 세계 실시간 트렌드 상위권을 점령하며 화제성을 입증했다.또한 지난달 발표된 레이디 가가(Lady Gaga)와의 협업곡 'Sour Candy'로 해외 차트에서도 성과를 거두고 있는 블랙핑크에게 주요 외신들의 주목도 이어지며 월드클래스 걸그룹의 존재감을 드러내고 있다.오는 26일 오후 6시 선공개 타이틀곡 'How You Like That'으로 컴백하는 블랙핑크는 이후 7~8월께 특별한 형태의 두 번째 신곡과 9월 첫 정규앨범 발표를 예고했다. 또 첫 정규 앨범 발표에 이어 로제·리사·지수의 솔로곡 역시 순차적으로 예정하고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com