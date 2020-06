오늘(18일) 새 EP 발표하는 위키미키...일문일답으로 엿보는 틴크러시→성숙미

[연예팀] 위키미키가 ‘HIDE and SEEK’를 발매하고 일문일답을 가졌다.금일(18일) 오후 6시 위키미키(Weki Meki)가 세 번째 미니 앨범 ‘HIDE and SEEK’을 발매한다는 소식이다.4개월 만의 컴백을 앞두고 위키미키가 새 앨범 이야기를 전해 화제다.이하 위키미키 일문일답▶ 김도연: 오랜만에 미니 앨범으로 인사드리게 된 만큼 팬분들이 좋아할 수 있는 앨범, 활동이 되었으면 좋겠습니다.▶ 루아: 지금까지 틴크러시 매력이 넘치는 위키미키로 인사를 드렸는데요, 이번 ‘HIDE and SEEK’ 앨범을 통해서는 성숙해진 위키미키를 만나보실 수 있으실 거예요. 무엇보다 강력하고 시크한 ‘Girl Spirit’과 함께 업그레이드된 위키미키만의 파워풀한 퍼포먼스도 선보일 예정이니 많은 기대와 관심 부탁드립니다.▶ 엘리: 타이틀곡 ‘OOPSY’는 소극적인 상대가 답답하지만 미워할 수 없는 마음을 재치 있는 감탄사 ‘OOPSY’를 통해 표현한 곡입니다. 감상 포인트는 중간중간 나오는 멤버들의 추임새와 ‘OOPSY’ 파트예요. 노래를 들으시면서 ‘OOPSY’가 모두 몇 번 나오는지 세어보는 것도 곡을 즐기는 요소가 될 것 같아요.▶ 최유정: 저는 수록곡 중 ‘The Paradise’라는 곡을 가장 좋아하는데요, 위키미키의 목소리를 담은 리더 수연 언니의 첫 자작곡인 데다 세련된 레트로풍이 모든 멤버들의 목소리와 잘 어울리기 때문입니다.▶ 김도연: 루아가 숏컷으로 변신했는데 정말 잘 어울리고, 이전보다 더 성숙해진 분위기가 앨범과 잘 맞는다고 생각해요.▶ 최유정: 많은 분들이 위키미키의 다채로운 매력을 알아주셨으면 좋겠어요. ‘위키미키는 참 매력적이다’, ‘보고 있으면 더 보고 싶고 흡인력 있다’는 말을 들을 수 있도록 열심히 활동하겠습니다.(사진제공: 판타지오)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr