[연예팀] 산이가 신곡 ‘결혼생각’을 공개한다.금일(17일) 세임사이드컴퍼니 측은 “산이가 21일 미니 앨범 ‘Look! What Happened To Love?!’로 컴백한다”고 소식을 전했다.타이틀곡은 달달한 멜로디의 ‘결혼생각’. 실제 20~30대 커플의 결혼에 대한 현실적인 상황과 고민을 담고 있는 곡으로 알려졌다. 달달한 멜로디의 곡 분위기와는 다른 반전 가사가 공감을 자극하는 매력적인 곡이 될 것이다.나머지 수록곡도 눈길이 간다. 산이 특유의 싱잉랩을 기반으로, 유행에 발맞춰 감각적인 훅과 가사를 삽입했다. 과거 산이 팬과 최신 힙합 팬 모두를 만족시킨다고.한편, 산이 새 미니 앨범 ‘Look! What Happened To Love?!’는 21일 오후 6시 국내 모든 음원 사이트를 통해 공개된다.(사진제공: 세임사이드컴퍼니)bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr