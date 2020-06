우주소녀 (사진=스타쉽)

걸그룹 우주소녀가 컴백과 동시에 음악방송 1위에 올랐다.16일 SBS MTV와 SBS FiL에서 방송된 ‘더 쇼(THE SHOW)’에서 새 미니앨범 ‘네버랜드(Neverland)’의 컴백 무대를 선보인 우주소녀는 컴백과 동시에 더 쇼 초이스를 수상하며 1위의 영광을 안았다.우주소녀는 “‘더 쇼’ 첫 컴백 무대인데 1위 주신 ‘더 쇼’ 너무 감사드리고 소속사와 스태프 분들께도 감사하다”면서 “우주소녀 가족 여러분 너무 사랑하고 무엇보다 우정(공식 팬클럽)들 너무 감사하다. 이렇게 컴백하고 같이 만나지 못해서 아쉽지만 항상 한 공간에 있다고 생각하고 최선을 다해서 무대 하겠다. 우정들 사랑한다”고 소감을 전했다.이날 우주소녀는 신보 ‘네버랜드’로 성공적인 컴백 무대를 꾸몄다. 수록곡 ‘바램 (Where You Are)’에서는 색색깔의 고급스러운 드레스와 우아한 무용을 연상케 하는 안무로 무대를 가득 채우며 아름다운 매력을 발산했고, 타이틀곡 ‘버터플라이(BUTTERFLY)’로는 나비를 표현한 순백의 의상으로 맑고 순수한 비주얼을 완성, 파워풀하면서도 에너지 넘치는 무대로 보는 이들의 마음을 밝게 물들였다.지난 9일 신보 ‘네버랜드’로 가요계에 컴백한 우주소녀는 어른이 되어가는 소녀가 불안한 미래와 흔들리는 자아 속에서 있는 그대로의 자신을 찾아가는 이야기를 그린 곡 ‘버터플라이’로 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 해당 앨범은 엑시의 자작곡 ‘불꽃놀이 (Tra-la)’와 설아의 자작곡 ‘우리의 정원 (Our Garden)’을 수록하며 음악적 스펙트럼을 넓혔고, 발매 직후 한터차트 일간 음반 차트 1위에 올랐으며 2일 만에 전작의 초도 판매량을 제치고 자체 초동 최고 기록을 경신하는 등 눈부신 성장세를 보여주고 있다.한편 우주소녀는 이 기세를 몰아 신곡 ‘버터플라이’로 활발한 음악 활동을 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com